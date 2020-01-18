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Jandarma'nın helikopterli trafik denetimleri sürüyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.


Sorumluluk bölgelerinde trafik denetimlerini arttırarak vatandaşın can ve mal kaybını önlemek, sürücülerin kuralara riayet etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hatalı solama, karayolu üzerinde hatalı park ve duraklar haricinde duraklama gibi kural ihlallerinin önlenmesi amaçlanıyor.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesi Marmaris Hisarönü-Bozburun yolunda gerçekleştirdikleri denetimde hatalı sollama yol üzerinde duraklamanın yasak olduğu alanlarda park etme suçlarından 5 sürücüye cezai işlem uyguladı.

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