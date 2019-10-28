Jandarmanın ‘Huzur ve Güven' uygulamasında 31 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdiği uygulamada araması bulunan 31 şahsı yakaladı.

Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya Muğla genelinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 101 ekip ve 407 jandarma personeli katıldı. Uygulamada, 4 bin 700 şahıs ve Bin 878 araç sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama esnasında değişik suçlardan araması bulunan 31 şahıs yakalanırken, 14 araç trafikten men edildi, 33 sürücüye yaklaşık 20 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın toplumun huzur ve güveni için ‘Huzur ve Güven' uygulamalarının bundan sonra da sık sık devam edeceği açıklandı.