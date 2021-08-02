Jandarmaya ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerine ateş açan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alatepe Mahallesi'nde ikamet eden ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 27 yaşındaki A.Ö. komşusuna ait av tüfeğini alarak sağa sola ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine de tüfeği doğrultan A.Ö. “Yaklaşmayın sizi alnınızın çatından vururum” diyerek tehditler savurdu. A.Ö. bir süre sonra jandarma ekiplerine doğru koşarak silahını doğrultup ve ateş etti. Şahsın ateşine karşılık veren jandarma ekipler A.Ö.'yü etkisiz hale getirdi. Yaralanan şahıs için olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede A.Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından A.Ö.'nün cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. A.Ö.'nün açmış olduğu ateş karşılığında kendilerini savunmak amacıyla ateş eden iki jandarma personeli ise ifade işlemleri için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.