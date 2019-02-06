Japonya Büyükelçiliği'nden Köyceğiz'e 56 bin dolarlık hibe

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kırsal kesimdeki vatandaşların sağlık hizmetinin ayağına götürülmesini amaçlayan ‘Gezici Sağlık Aracı' hibe programı için Japonya Büyükelçiliğinde 56 bin dolarlık imza gerçekleştirildi. Ankara'da Japonya Büyükelçiliği Rezidansında gerçekleştirilen hibe programı imza törenine AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan katıldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan, Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje ile sağlık sıkıntısı çeken ancak ulaşım, imkânsızlık, ekonomik ve benzeri problemlerle herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte sıkıntı çeken vatandaşlara gezici bir araç içerisinde modern tıbbi cihazların olduğu gezici sağlık aracı sayesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu yaptığı açıklamada, “Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak yürütülen proje kapsamında Köyceğiz'deki vatandaşlarımıza gezici bir araç sayesinde kaliteli ve modern sağlık hizmeti verilecektir” dedi.