Japonya'dan Bodrum'a sanat rüzgarı

Bodrum Wakayama Kültür ve Dostluk Günleri Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Kuşimotolu Haiku sanatçılarının resim sergisi ile başladı. Sergide, 8 Kushimotolu kadının Haiku eserleri büyük ilgi gördü.

Bodrum'da Japonya ve Türkiye dostluk rüzgarları esiyor. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Karia Kültür Sanat Tanıtım Vakfı-BOSAV destekleriyle düzenlenen Bodrum Wakayama Kültür ve Dostluk Günleri, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi-Trafo'da Haiku sergisi ile başladı. Serginin konuklarını Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün mimarlarından Tufan Turanlı ağırladı. Serginin açılış konuşmasını yapan Emel Çakaloğlu, Bodrum'dan Japonya'ya kültür elçiliği köprüsü kurduklarını belirterek önümüzdeki günlerde bir Japonya gezisi ile bu ilişkileri pekiştireceklerini söyledi. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının, Türk denizcilik tarihinde büyük önem taşıyan Ertuğrul Fırkateyni olayı ile derinleştiğini ve Tufan Turanlı'nın bu husustaki araştırmalarıyla pekiştiğini kaydeden Çakaloğlu, “Bu kültür etkileşimini sürdürmek adına pek çok projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Mayıs ayında Turgutreis Şevket Sabancı Kültür Merkezi'nde Ertuğrul Fırkateyni'nden bugüne kadar çıkarılan eserler sergilenecek.”dedi.

1890 yılında Japonya'nın Kuşimoto Kenti açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde 15 yıldan bu yana kazılar yapan Bodrum Karia Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) Başkanı Tufan Turanlı da iki ülkenin sarsılmaz bir dostluk köprüsüyle bağlandığını belirterek şöyle konuştu “Bu on beş yıl süre içinde gemiden 8 bin 300'e yakın eser çıkardık. Fakat bu eserlerin çıkarılması hedeflerden sadece ufak bir kısmı, bizim hedefimiz oradaki eserleri çıkarmak değil, oraya bin bir zorlukla gidip, iki ülkenin dostluğu için şehit olan 550 şehidimizin anısını canlı tutmak. Bu on beş yıllık sürede Japonya'da 800'ün üzerinde makale, yazı çıktı, tv programları yapıldı. 15 sergi açıldı. 2018 Kasım ayında da güzel etkinlikleri Amerika'ya taşıdık. New York'ta Nikki Hall'da konser ve sergi düzenledik.”

Kuşimoto'nun girişinde Türkiye ile dost olan şehre hoş geldiniz yazdığını hatırlatan Turanlı, “Biz bu kentle tabi kültürel, dostluk ilişkileri kurduk. Bunun devamı adına kültürel etkinlikleri buraya taşımaya planlıyız.” dedi. Japon turistlerin deniz, kum güneş değil kültür turizmi talep ettiğini ve katma değeri yüksek olduğunu vurgulayan Tufan Turanlı, “Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum'u bu ülkeye tanıtmaya çok kararlı. Bodrum da Japonlar için çok değerli bir destinasyon”ifadelerini kullandı. Turanlı, 2020 yılı Mayıs ayında Bodrum'da çok daha geniş kapsamlı bir Bodrum-Wakayama,Türk-Japonya Kültür ve Dostluk Günleri etkinliği düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Etkinlikler, 10 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 17.00'de Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Wakayama Eyaleti'nden bir sushi uzmanının katılacağı çalıştay ile devam edecek. Kokteylin ardından Wakayama, Ertuğrul Fırkateyni ve Türk Japon Dostluğu üzerine konuşmaların yapılacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı, Ertuğrul Fırkateyni Kaptaın Ali Bey'in torunu ve aynı zamanda Hasan Ali Yücel'in kızı olan Gülümser Yücel ve gazilerimizin kurtarılmasında önemli rol oynayan Kushimotolu Kaori Makiko'nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşide bir de kısa film gösterimi olacak.