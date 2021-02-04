JASAT çalınan eşyaları teslim etti

Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat C.A. isimli vatandaş aracında bulunan iki adet hilti ve 2 adet şarjlı matkabının çalındığı ihbarında bulundu. Bodrum Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gündoğan karakol ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren 2 şahıs yakalandı.

Çalınan malzemeler mağdur C.A. isimli şahsa teslim edildi.