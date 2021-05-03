JASAT ve Üzümlü Jandarma aranan şahıslara operasyonları sürdürüyor

Fethiye'de daha önceden bıçaklı yaralama olayına karışıp, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, suçluları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan JASAT Timi ve Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası E.T'nin Üzümlü Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Gizlendiği adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.