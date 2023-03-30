JASAT'ın ‘Huzur ve Güven' uygulamasında 10 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Muğla genelinde yürütülen ‘Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Muğla genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli sulardan aranan 53 şahıs yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin uygulamasında hırsızlık, şantaj, tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık, mühür bozma, tarihi eser kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, Türk ve yabancıları8 yurt dışına yasa dışı çıkışlarına imkan sağlama, orman alanlarının işgali olmak üzere toplam 25 ayrı suçtan aranan 53 şahıs yakalandı.

Yakalanan 53 şahıstan 10 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.