Jean Claude Van Damme Türkiye'yi öve öve bitiremedi

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme'ın Türkiye'nin uğruna inandığı için Bodrum'a tatile geldiğini söyledi. Van Damme Müslümanları ve Türkiye'yi öve öve bitiremedi.

Önceki gün akşam saatlerinde tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, kaldığı ultra lüks otelin restoranından akşam yemeği yedi. Yemek öncesinde küçük bir sürprizle karşılaşan Van Damme karşısında salsa yapan dans ekibini görünce telefonuna sarılarak videolarını çekti. Oldukça neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Van Damme gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İlk olarak giydiği tişörtün markasının gözükmemesi için eli ile tişörtü kapattığını söyleyen ünlü aktör “üzerimdeki tişörtü markasını kapattım elimle çünkü bu marka deri kıyafetlerde yapıyor. Beni izleyenler yanlış anlamasın diye kapattım. Ben hayvanları çok severim ve saygı duyarım hayvan severlerin tepkisini çekmek istemem. Sadece bu tişörtü sevdiğim için giydim” ifadelerini kullandı.

Türkeye'nin kendisine uğurlu geldiğine inanıyor

Hiç kimseyi kırmayan ve oldukça neşeli tavırlarıyla da dikkat çeken Van Damme Türkiye'nin kendisine uğurlu geldiğini belirterek “Türkiye'nin misafirperverliğini çok seviyorum. Türkiye'de çok güzel karşılanıyorum ve çok seviliyorum. Türkiye'ye sadece bu sebep için bile gelinir. Türkiye'nin uğuruna inanıyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde daha uçaktan inerken hissetim. Türkiye'nin uğuruna inandığım için geliyorum” şeklinde konuştu.

İslamiyet tarihi muhteşem

Bodrum'a davet eden arkadaşlarına da teşekkürlerini sunan Van Damme “Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülkedir. İstanbul ise dinlerin ve kültürlerin buluştuğu en büyük şehirlerden biridir. Dinlerin yaşlarına baktığımızda Müslümanlık dünyanın en eski dinlerinden biridir. Müslümanlığın tarihine baktığımızda muhteşem bir geçmişi var” dedi.

Ege sularında serinleyip masaj yaptırdı

Arkadaşları tarafından Bodrum'a davet edildiğini de belirten Jean Claude Van Damme “Bodrum tatilimin ilk günün çok güzel bir şekilde geçirdim. Kaldığım bu otelde bulunmaktan. Bu ünlü film şirketinin isminin bulunduğu bu otelden de çok keyif aldım. Biz bir film çekeceğimiz zaman bir su tankı bir su havuzu olur orada çekerdik filmlerimizi. Şu anda doğal bir deniz kenarındayız. Otelin kabanasın da günümü geçirdim ve orada bir masaj yaptırdım. Bu suda yüzdüm ve Türkiye'nin bu suyunun güzelliğini ve uğurunu hissede bildim” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye daha çok gelmek için yat alacak

Bodrum'a geliş amacının bir tanesinin de Türkiye'den güzel bir yat almak olduğunu belirten Van Damme “Türkiye'den özelliklede Bodrum'dan yat almak istiyorum bu sayede Türkiye'de özellikle Bodrum'da daha çok vakit geçirmek istiyorum.

Türk kahvesi ve lokuma bayıldı

Türk yemeklerini çok sevdiğini sözlerine ekleyen Jean Claude Van Damme “Türkiye'nin tattığım tüm yemekleri çok güzeldi. Özellikle sade Türk Kahvesi ve lokum çok seviyorum. Otelle girer girmez 3 tane ardı ardına sade Türk kahvesi içip yanında kokum yedim. Türkiye'de yeterince zaman geçirip değişik tatları ve değişik yemeklerini yeme imkanı bulacağım” dedi.

İş adamı Cihan Ekşioğlu ise Jean Claude Van Damme ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, Van Damme ‘ın Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini davetlerini kırmayarak otelinde ağırladığını ve geldiği için kendisine teşekkürlerimi sundu.

İş adamı Cihan Ekşioğlu'nun davetiyle Bodrum'a gelen Jean Claude Van Damme arkadaşı Ekşioğlu ile bol bol sohbet edip gece geç vakitlere kadar eğlendiler.