Jean-Luc Godard Film Ödülü Yönetmen Erdal Kara'nın

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Bilim Sanat Merkezi'nde görev yapan Erdal Kara'nın senaryosunu yazıp yönettiği kısa film "En iyi Film Kategorisi"nde ödül kazandı.

2021 yılında Hindistan'ın Kült Film Ödülleri çerçevesinde Kasım ayının “En İyi Eğitim Filmi” ödülünü kazanan “Yaşam Kulübesi” adlı 14 dakikalık kısa film, ünlü Yönetmen Jean-Luc Godard anısına düzenlenen Jean-Luc Godard Ödülleri-2022 yıllık film festivalinin finalist filmi ilan edildikten sonra yapılan jüri değerlendirmesinin ardından yılın ve dünyanın “En İyi Eğitim filmi” kategorisinde kazanan ilan edilip Jean-Luc Godard ödülüne layık görüldü.

12-13 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan film festival galasında dünyanın çeşitli ülkelerinden 55 filmin yanı sıra, Yaşam Kulübesi filmi de Hindistan'ın Kalküta şehrinde seyirci tarafından ilgiyle izlendi. Festival finalinde eğitim kategorisinde ABD, Kanada, Hindistan ve Türkiye'den 5 filmin katıldığı ve profesyonel jüri üyelerince değerlendirildiği yarışmanın kazananı Erdal Kara'nın yazıp yönettiği Yaşam Kulübesi oldu. Cult Film Award Film festivali organizasyonu, Yönetmen Erdal Kara'ya gönderdiği mailde, “Filminizin prestijli Jean-Luc Godard Ödülleri'ni kazandığını bildirmekten son derece memnunuz. Filminiz, Kalküta'da canlı izleyici kitlesi önünde izletilmek üzere kısa film gösterim listesine alınmıştır. Yani, sıkı çalışmanızın karşılığını nihayet alıyorsunuz. 2022 JLGA Kupanız ve Sertifikanız Kalküta, Hindistan'da düzenlenecek 5.Yıl Galasında sizlere verilecektir” şeklinde tebrik ve davet nezaketinde bulundu. Kazandığı filmin galasında bulunamamaktan dolayı üzüntü duyduğunu bildiren Erdal Kara, “Yönetmenliğini yaptığım ikinci filmim Yaşam Kulübesi, 2021 yılında, pandeminin zor koşullarında gerçekleştirmemize rağmen çok sayıda film festivaline seçildi, ödüle layık görüldü.” dedi. Yönetmen ve senarist Erdal Kara'nın basılı 3 roman ve 2 öykü kitabı ve yönetmenliğini üstlendiği 2 kısa film, 1 belgesel, 5 animasyon filmi bulunuyor.