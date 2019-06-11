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Jet ski ile kaçmaya çalışan Filistin'li göçmenler yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan’ın İstanköy Adası’na jet ski ile kaçmaya çalışan 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na jet ski ile kaçmaya çalışan 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.


Görecek Adası yakınlarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri bir jet skinin son sürat Yunan adalarına gittiğini görünce harekete geçti. Hızlı bir şekilde jet skinin yanına giden ekipler 3 jet ski bulunan 3 kişiyi kimlik sorgulaması yaptı. Kaçakların, Filistin uyruklu oldukları ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Ekiplerce bota alınan 3 kişi Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Kaçak göçmenler idari işlemlerinin ardından Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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