İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jet-ski'ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandı

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu. Jet-ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis limanına götürüldü.


Sahil güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.