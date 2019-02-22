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Judoda Türkiye 3.'sü oldu

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Celal Yıldız’ın yaptığı Milas Dr.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Celal Yıldız'ın yaptığı Milas Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Ağar, Ordu'da yapılan şampiyonada Türkiye 3.'sü oldu.


Dr. Mete Ersoy'da görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Celal Yıldız'ın öğrenciler Türkiye genelinde yapılan şampiyonalarda madalyaları bir bir topluyor.


Başarılı antrenörün Yıldız'ın çalıştırıcılığını yaptığı Milas Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Ağar, Ordu'da yapılan şampiyonada 90 kilogramda yarıştı.


Nefes kesen müsabakalara imza atan Ağar, rakiplerini yenerek şampiyonada Türkiye 3.'sü oldu. Milaslı gençlere de ilham veren Ağar'ın judodaki başarısı, ilçede büyük bir sevinçle karşılandı.

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