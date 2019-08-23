İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaan ve Kıvılcım, bebekleri İlayda'yı kucaklarından indirmedi

Bodrum tatil yapan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, bebekleri İlayda ile plaj keyfi yaptı.

Ünlü çift, bir an olsun kucaklarından düşürmedikleri bebekleriyle bol bol oynadı.


Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze bebekleri İlayda ile birlikte Bodrum tatillerine devam ediyor. Kızları İlayda ile önceki gün Gündoğan'da görüntülenen çift havanın serin olması nedeniyle denize girmedi. O sırada kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden çift yerlerinden kalkmamayı tercih etti. Kızı İlayda'nın babasına daha çok benzediği gözlenirken Kıvılcım Ural, bakıcıdan aldığı çocuğu ile iskelede uzun süre gezinti yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.