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Kabak Koyunda Kaybolan İki kişiyi AFAD Buldu

Muğla’nın Fethiye İlçesindeki dünyaca ünlü kabak koyunda doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra yolunu kaybeden iki kişi AFAD ekipleri 4 saat süren araması sonucu buldu.

Muğla'nın Fethiye İlçesindeki dünyaca ünlü kabak koyunda doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra yolunu kaybeden iki kişi AFAD ekipleri 4 saat süren araması sonucu buldu.


Alınan bilgiye göre Faralya Mahallesine kabak koyuna tatile gelen Mehmet Caner Önder ile Duygu Yılmaz şelale mevkisine doğru yürümeye başladı.


Bir süre yürüyen ikili yolu kaybederek çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Yanlarında buluna telefon ile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. İkilinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.


Yaklaşık dört saatlik aramanın ardından bulunan Önder ve Yılmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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