Kablo hırsızı tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinin kırsal mahallesi Dokuzçam Mahallesinde telefon kablolarını kestikten sonra jandarma tarafından yakalanan N.
Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal mahallesi Dokuzçam Mahallesinde telefon kablolarını kestikten sonra jandarma tarafından yakalanan N.S. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Dokuzçam mahallesinde Türk Telekom'a ait 100 metre uzunluğunda bakır kabloları kestikten sonra aracının bagajında taşırken Göktepe Jandarma Karakol ekipleri tarafından yakalanan N.S. isimli şüpheli jandarmayı görünce kaçkış, kovalama sonunda yakalanmıştı. N.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti.
N.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.