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Kablo hırsızları Jandarmaya yakalandı

Muğla’nın Seydikemer İlçesinde telefon direklerinden kablo hırsızlığı yapan 3 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde telefon direklerinden kablo hırsızlığı yapan 3 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı mahallelerde iletişimde aksamalar yaşanması üzerine inceleme başlatıldı. Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ekipleri artan ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan ilk tespitlerde aksamaların direklerdeki kabloların kesilerek çalınmasından kaynaklandığı belirlendi. Seydikemer Jandarması ve Fethiye JASAT ekipleri olay yerlerinde ve çevresinde yaptıkları titiz çalışmalar sonucu kabloları kesip Fethiye'de hurdacıya R.K'nın sattığını tespit etti. Şüpheli R.K'nın evinde yapılan aramalarda kabloları kesmekte kullandığı düşünülen bir balta, bir kerpeten ve 21 kilogram bakır kablo ele geçirdi.


Şüpheliler N.K ve Ç.M Jandarmadaki ifadelerinin alınmasına ardın serbest bırakılırken, R.K ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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