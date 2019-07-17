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Kablo hırsızları tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akçaova mahallesinde iki aracın karıştığı kaza sonrası Menteşe İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada araçlardan birisinde yurt dışına çıkarılması yasak Dogo Arjantin cinsi köpek yavrusu ve Telekom’a ait 105 metre çalıntı kablo ele geçirilmişti.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova mahallesinde iki aracın karıştığı kaza sonrası Menteşe İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada araçlardan birisinde yurt dışına çıkarılması yasak Dogo Arjantin cinsi köpek yavrusu ve Telekom'a ait 105 metre çalıntı kablo ele geçirilmişti.


Jandarma ekipleri, kazaya karışan 48 AAK 096 plakalı araçta yaptığı aramada Türkiye'ye girişi yasak Dogo Arjantin cinsi köpek yavrusu ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 105 metre kablo ele geçirmişti. Çalışmalarını hırsızlık olayı üzerine yoğunlaştıran Muğla İl jandarma ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri yapılan takip sonucunda olayı gerçekleştirdikleri ve aracı kullandığı tespit edilen şüpheli Feridun Cabar ve Kadir Demircan'ı yakalayarak gözaltına almıştı. Şüpheliler bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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