İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabloları keserken suçüstü yakalandılar

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yaylaceylan Mahallesinde Türk Telekom’a ait bakır iletişim kablolarını kestiği tespit edilen üç kişi Jandarma tarafından yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yaylaceylan Mahallesinde Türk Telekom'a ait bakır iletişim kablolarını kestiği tespit edilen üç kişi Jandarma tarafından yakalandı.


Seydikemer Yaylaceylan Mahallesi Karabel mevkisinde ormanlık alan içinde üç kişinin bakır iletişim kablolarını kestiği ihbarı sonrası olay yerine hareket eden Jandarma ekipleri, Y.B., M.B. ve R.K. isimli üç şüpheli olay mahallinde yakaladı. Olay yerinde yaklaşık 200 metre bakır iletişim kablosu bir yankesici ve kerpeten ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasında, 12 Haziran 2018 tarihinde aynı mevkide İ.T. ve N.A.'ya ait evlerden hırsızlık olayı ile 31 Ağustos tarihinde de Telekom'a ait 80 metre fiber optik kablo hırsızlığını yaptıkları tespit edildi.


Gözaltına alınan üç kişi adli makamlara sevk edilirken, olaya adı karıştığı öğrenilen O.K. ve B.K isimli şüphelilerin yakalanması çalışmalarını devam ettiği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.