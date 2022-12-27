Kaçak alkol yüzünden komaya giren şahıs hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak alkol içtiği için fenalaşarak hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan şahıs hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ortaca ilçesinde pazarcılık yapan Halil Çağ (42) 17 Aralık Cumartesi günü Dalyan Pazarı'nın ardından pazaryerinde arkadaşları bir araya gelerek alkol aldı. Arkadaşları ile birlikte vakit geçiren Çağ akşam saatlerinde evine gitti. Bir süre sonra gözleri görmemeye başlayan ve durumu kötüleşen Çağ, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bilincini yitiren Çağ, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan olarak hastanede tedavi altına alınan Çağ yoğun bakımdaki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çağ'ın Ortaca Marmarlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

Halil Çağ'ın kaçak alkolden komaya girmesi üzerine harekete geçen Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Dalyan Pazaryeri'nde Halil Çağ'a alkol veren kişilere yönelik araştırma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Halil Çağ'a kaçak alkol satan Dalyan Mahallesi'nden M.B. (51) ve M.K.A. (59) yapılan operasyonla gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.