İhlas Haber Ajansı

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Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama

Muğla merkezli üç ilde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda orijinal birçok sahte viski ele geçirildi.



Yaklaşan yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri Muğla'nın Milas ilçesi ile Adana ve Malatya illerinde klaşık 4 ay süren çalışma sonucunda delillendirme aşamalarının tamamlanması ile Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen M.P., İ.H.B., İ.H.K. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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