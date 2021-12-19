Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama

Yaklaşan yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri Muğla'nın Milas ilçesi ile Adana ve Malatya illerinde klaşık 4 ay süren çalışma sonucunda delillendirme aşamalarının tamamlanması ile Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen M.P., İ.H.B., İ.H.K. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.