Kaçak Iraklı Bodrum'dan yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tek başına yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Iraklı kaçak göçmen, tekneyle seyahat eden 7 Rus turist tarafından kurtarıldı. Kos'a götürülme istediği turistler tarafından reddedilince yeniden denize atlayan göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında Bodrum'un Akyarlar açıklarında seyir halinde olan Alman bandıralı “Pura Vida” yelkenli tekne, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na doğru yüzmekte olan bir kişiyi görünce, kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batmış olabileceğini düşünerek yardım sinyali verdi. Çağrı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında görevli 2 bot ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi. Bodrum'a dönmekte olan Pura Vida isimli tekneye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, teknede bulunan 7 Rus turistin bilgisine başvurdu.

Rus turistler, kendileri Bodrum'a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen esmer bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını, İstanköy Adası'na gitmek istediğini ifade eden kişinin kaptanın bunu reddetmesi sonrası tekrar denize atması üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimseyi görmediklerini ifade etti.

Arama faaliyetlerine devam eden Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'un Akyarlar açıklarında yüzerek Türkiye sınırlarını terk etmeye çalışan 42 yaşındaki Irak uyruklu Faek Hade isimli kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenin fotosu 7 Rus turiste gösterilerek, gördükleri kişiyle aynı kişi olduğu teyit edildi. İfadesine başvurulan Faek Hade, kendisinin Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek İstanköy Adası'na gitmek olduğunu beyan etti. Görgü tanıklarının ifadesi ve denizde başka bir emareye rastlanılmaması üzerine arama çalışmalarına son verildi.