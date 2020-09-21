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Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 4 şahsı suçüstü yakaladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 4 şahsı suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi Eşeler mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı arama sonucunda, C.Y. (56), M.A.O. (42), A.E. (30), B.C.(44) isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan bir adet jeneratör, bir adet hilti, bir kürek, kazma, balyoz, 30 metre ip ve uzatma kablosu ele geçirildi.

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