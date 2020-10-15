Kaçak konulan karavanlara 29 bin TL ceza

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar sahilinde son zamanlarda vatandaşların da tepkisini çeken özel bir şirkete ait tapulu arazi üzerine plakalı ruhsatlı karavanların yerleştirilmesi üzerine Ula Belediyesi alanın kamping alanı olmadığı gerekçesi ile toplam 29 bin 157 TL idari para cezası uyguladı.

Ula Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemiz Akçapınar Mahallesi, mülkiyeti özel bir şirkete ait 102 Ada 9 Parsel üzerinde bulunan plakalı karavan ruhsatlı araçlarla ilgili 3 Eylül 2020 tarihinde Yapı Tatil Zaptı hazırlanarak Mühürleme işlemi yapılmıştır. 9 Eylül 2020 tarihinde encümen kararı alınarak 29 bin 157 TL para cezası kesildi. 10 Eylül tarihinde ‘Gökova İzinsiz Yapılaşma' konulu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazıldı. 15 Eylül 2020 tarihinde ilgili elektrik firmasına bahse konu bölgede elektrik bağlantısı esnasında her türlü yapılaşmanın yasak olduğu dikkate alınması hususunda yazı yazıldı. 17 Eylül 2020 tarihinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğüne; bahse konu parselin olduğu bölgenin karavan kamping alanı olmadığı halde yapılaşma için hazırlık yapıldığı hususu belirtilerek imar ve çevre zararı açısından maddi, manevi ve tarımsal kayıplar oluşacağından denetlenmesi ve değerlendirilmesi talep edildi. 102 ada 9 parsel üzerindeki yapılaşma ile ilgili olarak Ula Belediye Başkanlığı Encümenince yıkım kararı alınarak sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu” denildi.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, “Kamuoyunda bu alan ile ilgili sanki hiç kimsenin bir şey yapmadığı, bu alanda yaşananlara göz yumulduğu gibi biri algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biz Ula Belediyesi olarak gerekli tutanakları tuttuk, gereken idari para cezasını uyguladık ve mühürleme işlemini gerçekleştirdik. Gökova bölgesi özellikle sahil bölgesinde izinsiz yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz” dedi.