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Kaçak veteriner kliniğine baskın

Muğla’da kaçak ve ruhsatsız veteriner kliniği eşletilen işyerinde çok sayıda tıbbi ürün ele geçirildi.

Muğla'da kaçak ve ruhsatsız veteriner kliniği eşletilen işyerinde çok sayıda tıbbi ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri belirlenen adreste denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda kliniğin ruhsatsız faaliyetlerinde bulunulduğu ve veteriner tıbbi ürünlerin kullanılarak satıldığı tespit edildi.


Ruhsatsız klinik işleten ve veteriner tıbbi ürünleri sattığı tespit edilen kişiler hakkında “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” gereğince yasal işlemler yapılarak, kullanılan ürünlere el konuldu.

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