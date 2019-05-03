Kaçak yapılaşma ile mücadele halk hareketine dönüşüyor

Bodrum Belediyesi'nin kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliğine vatandaşlardan destek geliyor. Bazı işletmeler, kaçak olduğu tespit edilen ve hakkında tutanak tutulan yapılarını Belediye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan ortadan kaldırıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Lütfen bizlerin müdahalesini beklemeyin, yanlış ya da hatalı bir uygulama yaptıysanız siz düzeltin, bizden de destek isteyin" çağrısı cevap buldu. Bodrum'un doğasını, çevresini, denizlerini kirleten kaçak ve izinsiz yapılarla mücadele seferberliği, vatandaşların da desteğiyle devam ediyor. Kaçak yapı inşa eden bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yanlışı ortadan kaldırma yoluna gidiyor.

Gümbet'te bir yatırım ortaklığına ait otel ve rezidans projesinin kaçak olan bölümleri, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilmiş, tutanak tutularak, kaçak olan uygulamaların ortadan kaldırılması için işletme sahiplerine süre verilmişti. Belediyenin gerekli uyarılarının ardından firma, kaçak olan bölümleri kendi imkanları dahilinde kaldırabileceğini bildirerek harekete geçti. Bodrum Belediye ekipleri gözetimindeki çalışma kapsamında, projeye aykırı olduğu tespit edilen ve sahile inşa edilen havuz ile çelik konstrüksiyonlu bir ünitenin yıkım işlemleri başlatıldı.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belediye ekipleri gerekli denetimleri yaparak, ruhsatına uygun hale getirilen inşaatın devam etmesine izin verecek.

Bir diğer yıkım işlemi de Yalıkavak Küdür mevkiinde bu sabah başlatıldı. Hakkında yıkım kararı verilen kaçak iskele, işletme sahipleri tarafından yıkıldı. Bodrum Belediyesi'nin yıkım kararı verdiği yaklaşık 200 metrekarelik kaçak iskeleyi, kendi olanaklarıyla yıkmak için harekete geçen işletme sahipleri, Belediye ekiplerinin gözetiminde yıkım işlemini bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Ekipler, yıkımın gerçekleştiğini saptayıp tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.

Öte yandan kaçakla mücadele seferberliği kapsamında, haklarında yıkım kararı alınan yapılara müdahale de devam ediyor. Gündoğan Mahallesi'nde özel bir sitenin ruhsatlı olduğu öğrenilen iskelesini çevreleyen kaçak duvar ve çiçeklik bugün Belediye ekipleri tarafından yıkılarak ortadan kaldırıldı. Sahilde yayaların yürüyüşünü engelleyecek şekilde deniz içerisine kadar uzanan duvar ve çiçekliğin kaldırılması, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Başkanın çağrısı karşılık buldu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum'un çevresini, doğasını tahrip ve talan eden kaçak yapılaşmaya karşı başlattığı mücadelenin vatandaşlardan da karşılık bulması sevindirdi. Başkan Aras, kaçak ve yanlış uygulamalarla ilgili olarak Bodrum halkına "Siz yanlışınızı düzeltin, biz size destek veririz. Bizim tespit edip yıkmamızı beklemeyin" çağrısında bulunmuştu.