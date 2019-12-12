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KADES üniversitelilere tanıtıldı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Meslek Yüksek Okulu (OMYO) öğrencilerine, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Polisler, Ortaca kampüsünde broşür dağıttı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili yüksekokul öğrencilerine bilgi verdi.


Proje kapsamında, çalışmalarını sürdüren ilçe merkezi, kültür park, kafe ve iş yerlerinde broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendiren ekipler, üniversite öğrencilerine sistemin nasıl kullanıldığını anlattı.


Polisler, öğrencilere KADES'in kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu aktardı.

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