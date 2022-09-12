Kadın Din Görevlileri arası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasının finali Muğla'da gerçekleştirildi

Kadın Din Görevlileri arası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Türkiye Finali Muğla'da yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 8 yarışmacının katıldığı final yarışması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Komisyon Başkanlığını Mushafları İnceleme Ve Kıraat kurulu üyesi Fatih Okumuş'un yaptığı yarışma komisyonunda yine Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Sedat Aydınlı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ,İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Yılmaz, İstanbul İl Müftülüğü Vaizi Fatma Hilal Ferşatoğlu da yer aldı.

Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa ,Erzurum, İstanbul, Denizli, Samsun'da yapılan bölge yarışmalarının birincileri kura ile belirlenen sıra ve Kur'an- ı Kerimden belirlenen yerleri en güzel şekilde okumak için kıyasıya yarıştı.

Yarışma öncesinde konuşan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, dünya'nın incisi yeryüzü cenneti Muğla'da böylesine özel bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirerek, komisyon üyelerine ve yarışmacılara "Hoşgeldiniz" diyerek, Muğla'nın ilçelerinden gelerek yarışmayı izleyen bayanlara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Yarışmada okunan Kur'an kıraatları ile katılanlar duygulu anlar yaşadı. Tecvid, makam ve meal alanlarında yapılan puanlama sonucunda sekiz yarışmacıdan İstanbul Bölge Yarışması birincisi Emine Şen birinci olurken, Denizli Bölge Birincisi Fetime Betül Başa ikinci ,Ankara Bölge Birincisi Özge Köksal da üçüncü oldu.

Diğer yarışmacılar jüri tarafından 4.ilan edilirken, Komisyon başkanı Fatih Okumuş bu yarışmanın bir kaybedeninin olmadığını, hafızlık yaparak Kur'an'a hizmet veren herkesin kazançlı olduğunu dile getirdi.

Yarışma birincisine 8 altın, ikinciye 6 altın, ve üçüncüye de 4 altın verilirken diğer yarışmacılara da Diyanet İşleri başkanlığı tarafından yarım altın verildi.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ödül töreninde Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya yarışmaya desteği dolayısı ile teşekkür etti. Verilen çeşitli hediyeler ve fotoğraf çekimi ile program son buldu.