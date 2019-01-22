Kadın efeler festivallere hazırlanıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Tabiat Kadınları Doğa Yürüyüş Grubu üyesi 25 kadından oluşan “Dağların Sultanları Kadın Efeler” grubu, efe kıyafeti giyerek zeybek oyunlarını ile festivallere hazırlanıyor.

Fethiye Tabiat Kadınları Doğa Yürüyüş Grubu lideri Mihriban Aslan önderliğinde kurulan grupta, ev hanımı ve emeklilerden oluşan 25 kadın bulunuyor. Giydikleri çizme ve kıyafetinin üzerinde yer alan aksesuarlarla dikkat çeken kadın efeler, eğitimlerin ardından kadın efeler, öğrendikleri "Harmandalı”, “Kerimoğlu Zeybeği”zeybek oyunlarını festivaller ve şenliklerde sahnelemeye hazırlanıyorlar.

Fethiye Tabiat Kadınları Doğa Yürüyüş Grubu lideri Mihriban Aslan, yaptığı açıklamada, yürüyüş gruplarının 5 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Yürüyüş grubunda yer alan kadınlarla halk oyunları ekibi kurmaya karar verdiklerini anlatan Aslan, “Halk oyunları ekibine “Dağların sultanları kadın efeler” adını verdik. Yaklaşık 4 aydır eğitim alıyoruz. Fethiyeli kadınlarla renkli ve güzel bir grup oldu. Amacımız kadınlarımızın hayatına farklı güzellikler katmak. Ev hanımlarının da hayatına bir renk gelmiş oluyor. Aynı zamanda kadınların da sesini duyurmak istiyoruz.” diye konuştu.

Ekipte her yaştan kadının bulunduğunu belirten Aslan, gruplarında genellikle ev hanımları ve emeklilerin yer aldığını dile getirdi.

Halk oyunları eğitmeni Nazan Sarıbaşoğlu ise ekibin çok renkli olduğunu ve daha güzel işler çıkaracaklarını ifade etti.

İlk gösterilerini Fethiye'de yaptıklarını kaydeden Sarıbaşoğlu, yaz döneminde hünerlerini festivallerde de sergileyeceklerini kaydetti.