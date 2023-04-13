Kadın girişimciler, turizmi masaya yatırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve özel bir firma ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde, 2021 yangınlarının ardından rehabilitasyon sürecine destek vermek için Muğla'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Program ortakları, Muğla'daki kadın girişimcilerin sürdürülebilir turizm fikirlerini değerlendirmek için bir araya geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen çalıştayda depremin ardından Muğla bölgesine göç edenler de dahil olmak üzere Muğla'daki kadın kooperatiflerinin ihtiyaçları ele alındı. Muğlalı kadınların turizm sektörü özelinde bu ihtiyaçlara çözüm olabilecek fikirleri değerlendirildi.

Sürdürülebilir turizm, kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi ve afetlere dayanıklı bir turizm oluşturulması açısından önemli role sahip. Gelecek Turizmde, 2 milyon dolar tutarında bir yatırım ile 16 yıldır sürdürülebilir turizm alanında kadınların güçlenmesi hedefiyle öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir turizm programı olan Gelecek Turizmdenin ortakları son olarak, 2021 yangınlarının ardından rehabilitasyon sürecine destek vermek için geçen yıl rotasını çevirdiği Muğla'da kadınların sürdürülebilir turizm fikirlerini değerlendirmek için bir araya geldi.

Muğla Ticaret Odası'nda gerçekleşen “Yenilikçi Sürdürülebilir Turizm Fikirleri” çalıştayında, Muğla'daki kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların turizm sektörü aracılığıyla karşılanmasına yönelik fikirlerinin değerlendirilmesi hedeflendi. Bölgedeki kadın kooperatifleri, üretici/girişimci kadınlar, akademisyenler ve Muğla'ya göç eden depremzede kadınlar öncelikli olmak üzere tüm kadınların sürdürülebilir turizm fikirleri ele alındı. Belirlenen fikirlerin hayata geçirilme aşamasındaki destek mekanizmalarını önümüzdeki günlerde açıklayacak olan programın yeni döneminde en az 50 kadın girişimciye mentorluk ve istihdam desteği sağlanması planlanıyor.

Muğla'da afetlere dayanıklı bir sürdürülebilir turizm modelinin altyapısını hazırlamayı hedefleyen program çerçevesinde bölgede bu istikamette birçok çalışma gerçekleştirildi. Muğla'daki turizm işletme sahiplerine ve yöre halkına doğal afetlerle mücadele eğitimleri verilmesi, orman yangınlarına hızlı müdahaleyi desteklemek için bölgedeki yüksek riskli yerlere su tankları yerleştirilmesi, bu çalışmalardan öne çıkanlar arasında. Sürdürülebilir turizm modeli inşasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayan programın yeni döneminde, toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı oluşturuldu. Bunun yanı sıra, Ula Akyaka, Köyceğiz ve Marmaris Taşlıca'da 3 yeni alternatif turizm rotası oluşturulması için çalışmalar başladı.