'Kadın Gözüyle Fethiye' resimlere yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'Kadın Gözüyle Fethiye karma yağlı boya resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Fethiye Kaymakamlığı bahçesinde açılan "Kadın gözüyle Fethiye " konulu karma resim sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Açılış törenine, Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, daire müdürleri, ressamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesi Kaymakam Şahiner ve protokol üyeleri, resim yapan kadınlara ve davetlilere karanfil dağıttı.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda resim kursu gören kadınların yaklaşık 5 ay boyunca resmettiği 100 eserin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Önder Suat Tok, merkezde açılan 5 farklı resim kursuna 155 kursiyerin katıldığını dile getirdi.

Tok, sergide yağlı ve guaj boya, kara kalem, toz pastel, sulu boya çalışmalarının yer aldığı 100 eserin bulunduğunu kaydetti.

Kaymakam Şahiner, yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok etkinlik yapıldığını en anlamlılarından birinin de resim sergisi olduğunu söyledi. Serginin kaymakamlık bahçesinde açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Şahiner, "Sergiyi inşallah birçok vatandaşımız ziyaret edecek. Kadınların yapmış olduğu resimler çok güzel. Temalarından bizler de istifade edeceğiz. Emek veren tüm kadınlara da teşekkür ediyorum" dedi.