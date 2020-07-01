Kadın hükümlülere Bin hijyen paketi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılının Aralık ayında Türkiye'de ilk defa uygulanan ‘Mor Yaşam' projesi ile ceza evlerinde yaşayan kadınlara ve çocuklara destek oluyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bugüne kadar 1065 adet temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzemesi desteği sağlandı.

İçerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri ve tarak bulunan bir çok hijyen ürünü 3'er aylık periyotlar halinde dağıtılıyor. Son olarak Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 64 kadın ve 12 çocuğa bir çok hijyen paketi dağıtıldı.