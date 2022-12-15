Kadın üreticilere 400 koyun ve 16 koç dağıtıldı

Muğla'nın Ula, Marmaris, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde bulunan 40 kadın üreticiye 400 koyun ve 16 koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürütülen “Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği” projesinin ikinci etap dağıtım töreni Muğla il Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Projede 40 kadın üreticiye 400 koyun ve 16 koç dağıtıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak,” Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle ülkemiz hayvan potansiyelinin önemli bir kısmı olan küçükbaş hayvan üretimini teşvik etmek, ülkemiz et ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, köyden kente göçü önlemek veya kentten köye göçü özendirmek; ilimizde yaşanan orman yangını felaketi nedeniyle arazisi veya hayvanı zarar gören üreticilerin yeniden hayata tutunmalarına destek olmak, hayvancılıktaki girdi maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan kaba/kesif yem maliyetinden küçükbaş hayvanların otlatılması ile tasarruf sağlamak, kırsal alanlarda yaşayan kadınları bu alanda üretime teşvik ederek istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizin ilk etabında 270 kadın üreticimize 2 bin 700 koyun ve 108 koç adayı dağıtımını gerçekleştirmiştik. Yüzde 15 üretici, yüzde 85 bakanlık destekli projemizin 2. etabında 130 kadın üreticimize 1300 koyun ve 52 koç adayı dağıtımını daha gerçekleştirerek 2022 yılı içinde toplam 400 kadın üreticimize 4 bin koyun ve 160 koç adayı dağıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta Salı günü Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerimizden 60 kadın üreticimize 600 koyun ve 24 koç adayı dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bugün Ula, Marmaris, Menteşe ve Yatağan İlçelerimizde 40 kadın üreticimize 400 koyun ve 16 koç adayı dağıtımını gerçekleştiriyoruz “dedi.

Tören, kadın üreticilere koyun ve koç teslim edilerek son buldu.

Törene Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Marmaris ilçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray ve kadın üreticiler katıldı.