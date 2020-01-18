Kadına şiddete karşı yakın savunma eğitimi

Muğla'nın merkez ilçe belediyesi Menteşe Belediyesi tarafından 18-60 yaş arası kadınlar için açılan ‘Yakın savunma' kursuna her meslekten kadın katılıyor. Kadına yönelik artan şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmak istediklerini belirten kadınlar, aldıkları kurs ile bunu başarabileceklerini açıkladılar.

Menteşe Belediyesi Zihni Derin İş Merkezindeki salonda, Karate ve Judo Antrenörü eşliğinde yakın savunma eğitimi alan kadınlar, kendilerini savunma stratejilerini öğreniyorlar. Haftanın belirli günlerinde verilen yakın savunma eğitiminden memnun olan kadınlar, aldıkları eğitimin sadece savunma amaçlı olduğunu açıkladılar.

Yılmaz: "Artık kendimi daha güvenli hissediyorum"

Kursa katılan Özge Yılmaz, “Günümüzde kadına yönelik şiddet haberlerini çok duyuyoruz. Bu haberler nedeniyle eşimin tavsiyesi ile kursa katılmaya karar verdim. Bu kursu aldığımdan bu yana kendimi kesinlikle daha güvenli hissediyorum. Özellikle geceleri çocuğum ile gezerken daha güvenli hissediyorum kendimi. Çünkü aldığım eğitim sayesinde birisi bana kötü amaçlı yaklaştığında onu nasıl etkisiz hale getireceğimizi öğreniyoruz burada” dedi.

Kamu kurumunda çalışan 53 yaşındaki Melike Eşme, “Öz savunma zaten hep istediğim bir şeydi. Menteşe Belediyesinin ilanını görünce başvurdum. Bu spor ile insanın kendisine öz güven geliyor. İnsanın başına bir şey geldiğinde kendinizi savunabileceğinizi bilmek güzel” ifadelerini kullandı. Katılımcılardan Gülhan Çam ise “Günümüzde bir türlü bitmek bilmeyen kadına yönelik şiddet haberlerinden sonra Menteşe Belediyesinin böyle bir kurs açtığını duydum. Kendimi savunma amaçlı öğrenmek için kursa katıldım. Kursa katıldıktan sonra kendimi daha da güvenli hissetmeye başladım. Birisi bana saldırsa kendimi nasıl savunacağımı ve o durumun içinden nasıl çıkabileceğimi öğrendim. Bu konuda öz güvenimi geliştirdim" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda kadına yönelik şiddet olaylarının arttığını dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kadınların kendilerini savunabilmeleri amacıyla ‘Öz Savunma Atölyesi' açtıkları söyledi. Atölyede kadınların en azından kendilerini savunabilecek eğitimi aldıklarını, kursa katılmak isteyen kadınların Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezine başvuru yapmalarını istedi.