Kadınlar günlerini futbol maçı ile noktaladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde futbola ilgisi olan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde halı saha maçı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçta kadınlar, “Biz istedikten sonra her şey mümkün” mesajı verdiler.

Uzun süredir arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptıklarını belirten Hasret Savran, “Sokaklarında gece gündüz korkmadan dolaşabildiğimiz memleketimiz Muğla'nın kıymetini bilmeliyiz. Bu yapımızı sonuna kadar korumalıyız. Arkadaşlarımızla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde maç yapıp stres atmak istedik. Kadınların ezilmediği, hor görülmediği, kadın cinayetlerinin son bulduğu bir ülke diliyoruz. Biz istedikten sonra her şey mümkün” dedi.