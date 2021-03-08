İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınların gücünü kliple anlattılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde farklı meslek dallarından olan kadınlar yaptıkları işlerle görenlerin dikkatini çekerken, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan klip beğeni topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde farklı meslek dallarından olan kadınlar yaptıkları işlerle görenlerin dikkatini çekerken, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan klip beğeni topladı.


Bodrum'da marangoz'dan kaptana, pazarcıdan, şoföre birçok meslek dalında çalışan kadınların yaptığı işler takdir topluyor. Bodrum Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle özel bir klip hazırladı. Farklı meslek dallarında çalışan kadınlarla çekilen klip büyük beğeni topladı. Bodrum Belediyesi Tarımsal hizmetler müdürlüğü ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından destek çıkılan kadınların yaptıkları ürünler pazarlarda satılmaya başlandı. Yapılan destekle kadınların başarısı bir kez daha ortaya çıktı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.