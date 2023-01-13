Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi toplantısı Muğla'da gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen “Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” yerel paydaş toplantısı Muğla'da gerçekleştirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz'un açılış konuşmasında,” Ülkemizdeki kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerin geliştirilmesi, kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi hedeflediklerini” ifade etti.

Muğla Menteşe'de düzenlen toplantıya Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Ticaret İl Müdürü Gülşah Yalçınkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş, kadın kooperatifleri ve STK'lar katıldı.