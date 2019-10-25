Kadir Gümüş yeniden başkan seçildi

Gümüş, tek liste halinde gidilen seçimde yeniden başkan seçildi.

Yeniden Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı seçilen Muhtar Kadir Gümüş, "Bir ara bazı problemler sebebi ile istifa ettik ve görevimizden ayrılmıştık. Arkadaşlarımızın yoğun talebi üzerine yeniden aday oldum. Bugün; Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Menteşe, Yatağan Kavaklıdere ve Fethiye Derneğimiz dahil 8 ilçeden yetkili arkadaşlarımız burada bizleri yanlız bırakmadı. Allah'ın izni ile genel kurulumuzu yaptık. Tek liste ile gidilen genel kurulda yeniden başkan seçildik" dedi.

Seçimin ardından Muğla Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Kadir Gümüş başkanlığında asil üyeler İsa Topal, Yusuf Özbek, Şaban Yaşar, Arıkan Taşkın, Yaşar Uğur, Yasin Cesur olarak belirlendi. Yedek üyeler ise Halil Aydın, Salih Yukarlı, Şuaip Özbek, Ümmü Korkmaz, Hasan Öztekin olarak açıklandı.