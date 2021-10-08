Kafaca ovasında Bin dekar su ile buluştu

Üç aşamada gerçekleşen projede yaklaşık Bin dekar alan suya kavuştu.

Üç mahalleye suyun verildiği Kafaca, Dağdibi ve Yeşilyurt Mahalle Muhtarlarının katıldığı açılışta konuşan kooperatif Başkanı Zeki Heybeli, 1985 yılında kendine ait bir kuyuyu köye bağışlamakla başlayan serüveninin kooperatif kurulması ile devam ettiğini ifade etti. Bu projenin en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Heybeli, desteklerin nedeniyle YİKOB ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür etti. Bu proje ile ürünlerin bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı kurumaktan kurtardıklarını konuşmasında söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, suyun önemine değinerek, “Kooperatif Başkanımız bu projede çok çalıştı ve kendisini tebrik ediyorum. Kafaca hem suyuna, hem kooperatifine sahip çıktı. Yaklaşık 9 kilometre boru döşenen ovada Bin dekarlık alanı suyla buluşturduk. Yaşanan kuraklık ve küresel ısınma suyun kıymetini bir kez daha gösterdi. Hiçbir kaynak sonsuz olmadığı gibi suyumuz da sonsuz bir kaynağımız değil. Dünyanın yüzde 70 suyla kaplı olsa da sadece bunun yüzde 2'si kadarının tatlı su olduğunu, bununda yüzde 70'ini tarımsal sulamada kullandığımızı biliyor muydunuz? İşte bu noktada suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Basınçlı sulama sistemleri bu anlamda önemli bir adım olup ikinci hamlemiz ağırlıklı bu konuda olacaktır. Bakanlığımız sulama sistemleri konusunda 2021 yılında yüzde 50 hibe desteğini açıkladı. 2022 yılında da olacak ve sizleri bu desteklerden faydalanmak üzere davet ediyorum. Bu konuda üretmek isteyen herkese kapımız açık. Başta Muğla Valiliği YİKOB desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte üretecek birlikte başaracağız. Bu ülke ve refahımız için her zaman söylediğim gibi bir olalım iri olalım diri olalım” dedi.