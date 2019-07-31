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Kafaca'da zeytin sineği ile kitlesel mücadele

Muğla’nın önemli tarımsal ürünlerinden olan zeytinde, zeytin sineğine karşı mücadele devam ediyor.

Muğla'nın önemli tarımsal ürünlerinden olan zeytinde, zeytin sineğine karşı mücadele devam ediyor.


Özellikle iklim değişikliğinin son yıllardaki etkisi nedeniyle zeytindeki verimin korunması büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili olarak Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Menteşe İlçesi Kafaca Mahallesinde arazide uygulamalı zeytin sineği kitlesel mücadele çalışması yapıldı.


Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray'ın da yer aldığı arazi çalışmasında, Kafaca Mahallesinde bulunan zeytin üreticilerine, teknik elemanların katılımıyla uygulamalı çiftçi eğitimi verildi.


Uygulamada zeytin üreticilerine, zararlı popülasyonun nasıl izlenmesi gerektiği, Tarım ve Orman Bakanlığının ruhsatlı feromon tuzaklarının kullanımı, besi tuzağı hazırlanması, bitki sağlığı ve genel zeytin yetiştiriciliği konularında teknik bilgilendirme yapıldı.

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