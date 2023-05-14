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Kafasından vurularak öldürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi yol ortasında kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi yol ortasında kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Gümbet Barlar Sokağı'ndan sahile inen gençler, bir kişinin başından vurulmuş halde yol ortasında yattığını gördü. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Gülsüm (41) adlı şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme sonrası cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Mehmet Gülsüm'ün gece saatlerinde Gümbet'te bir mekanda kavga ettiği kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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