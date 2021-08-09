İhlas Haber Ajansı

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Kafede yangın paniği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü.


Neyzen Tevfik Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin ikinci katında elektrik kontağından yangın başladı. O esnada kapalı olduğu öğrenilen kafedeki malzemelerin tutuştuğu yangın, kısa sürede büyüdü, kafenin ahşap pergolesini sardı.


Yangını fark eden komşu işletmenin çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.


Kısa süreli paniğe neden olan yangın, komşu işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı. İşletmede maddi hasar meydana geldi.

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