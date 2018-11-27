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Kahvede kumar makinesi yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde bir kahvede kumar makinesi yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde bir kahvede kumar makinesi yakalandı.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur denetimlerinde bir kahvede yapılan aramada kumar oynanması için özel olarak hazırlanmış makine ele geçirildi. Menteşe ilçe merkezinde ele geçirilen kumar makinesi ile ilgili olarak işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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