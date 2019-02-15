Kahvehane tuvaletinde silahlı saldırı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada işletmeci, komşu marketin sahibi tarafından av tüfeğiyle ayağından vurularak yaralandı.
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada işletmeci, komşu marketin sahibi tarafından av tüfeğiyle ayağından vurularak yaralandı.
Olay, Datça'nın İskele Mahallesi Ambarcı Caddesinde bulunan bir kıraathanenin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kahvehane işletmecisi Cüneyt Ç. (49) ile 30 metre ileride market işletmecisi Emre K. (45) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Market sahibi Emre K., getirdiği av tüfeğiyle kahvehanenin tuvaletinde sıkıştırdığı Cüneyt Ç'ye ateş açtı. Ayağından vurularak yaralanan Cüneyt Ç., olay yerine çağırılan ambulansla Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahale sonrası Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.