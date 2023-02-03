Kampçıların gözdesi Köyceğiz Sandras Dağı'nda kar etkili oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin merkezinde yağmur, özellikle kampçıların gözdesi olan Sandras Dağı'nda ise kar etkili oldu. Karla kaplanan dağ ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Köyceğiz'de 3 gündür etkili olan soğuk havanın ardından bugün öğleden sonra şehir merkezinde şiddetli yağmur yaşandı. Özellikle kampçıların gözdesi olan Sandras Dağı'nda ise kar yağışı gerçekleşti. Yansıtıcının bulunduğu Pankuduz mevkiine yağan kar şehir merkezinden bakıldığında da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Cep telefonları ile karın görüntüsünü çeken vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarında paylaşarak kar sevinci yaşadılar. Ayrıca Köyceğiz Yayla Mahallesi ve Otmanlar Mahallesi'nde de kar yağışı etkili olurken, yöre halkı kar yağışının sevindirici olduğunu ifade etti.