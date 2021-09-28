İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kampüs öğrencilerle hayat buldu

27 Eylül’de yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi pandemi öncesindeki hareketliliğini tekrar kavuştu.

27 Eylül'de yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi pandemi öncesindeki hareketliliğini tekrar kavuştu.


Uzun süre uzaktan eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında uzaktan eğitimde memnuniyet sıralamışında ilk 8 üniversite içinde yer almıştı.


Pandemi salgın sürecinde aşılamanın da etkisi ile tekrar yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kampüs alanı eski hareketliliğini tekrar geri kazandı. Öğrenciler kampüs alanı yürüyüş yollarında pandemi kuralları çerçevesinde maske ile dolaşırken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sosyal medya hesabından “Kampüsümüz nasıl güzel, nasıl renkli Hoşgeldiniz...” paylaşımını yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.