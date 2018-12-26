‘Kampüste Sonbahar' ödülleri dağıtıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metin Bilim Topluluğu ve Metin Bilim Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katıldığı ‘Kampüste Sonbahar Fotoğraf ve Deneme Yarışması' sona erdi.

Üniversitedeki öğrenci topluluklarını bir arada toplayan merkezin açılmasının ardından Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in de desteklediği yarışma Kasım ayı başında başladı ve 18 Aralık günü sona erdi. Yarışmaya katılan deneme ve fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı ve Metinbilim Topluluğu koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ümral Deveciİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılabildiği yarışma ile öğrencilerin yaşadıkları mekânı algılamaları ve yorumlamaları amaçlandığını söyledi. İnsanların çevrelerindeki renkleri algıladıkları sürece daha mutlu olacaklarını söyleyen Deveci, Sonbahar mevsiminin renk cümbüşünün insanı çok etkilediğini belirterek bu sene ilki yapılan yarışmanın gelecek senelerde lisansüstü öğrenciler ve personeli de kapsayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından ödül kazananlara ödülleri verildi. Yarışmalarda deneme yarışmasında Rıdvan Demir, Zehra Çetin ve Emine Altıntaş, fotoğraf yarışmasında Tuğçe Poada, Ayşe Yılmaz ve Gizem Pınar Demirel'in eserleri ödüle layık görüldü.