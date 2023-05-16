Kamu kurumlarının yeşil alanlarının bakımı Menteşe Belediyesinden

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe genelinde 870 bin metre kare yeşil alan, 183 park bulunduğunu hatırlatarak, “Muğla ve merkezi Menteşe ilçemiz yeşil alan bakımından oldukça zengin bir bölge. Kişi başına düşen kentsel yeşil alan oranımız, 7,37. Bu oranla kişi başı düşen yeşil alan ihtiyacında ülke genelinde üst sıralarda yer alıyoruz. Şehir içinde yer alan çocuk oyun bahçeleri, parklar, meydanlar, spor, mesire alanlarının bakım ve düzenlemeleri belediyemize bağlı ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Bunun yanında resmi kurumların kullanımında olan yeşil alan ve parkların bakım, düzenleme ve temizliği de belediyemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu alanların peyzaj düzenlemelerini ve bitki çeşitliliği tedarikini de Menteşe Belediyesi sağlıyor” dedi.

Park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan bitki ve çiçek gruplarının Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Ortaköy üretim serasında yetiştirildiğini ifade eden Başkan Gümüş, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarına sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.