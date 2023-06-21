Kamyon sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında kamyon sürücüsü, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Gölköy - Torba yolu Demir mevkisinde meydana geldi. Torba istikametine seyreden 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamete giden 48 BS 099 plakalı VIP minibüsün üzerine devrildi.

Kazada uzun uğraşlar sonucu minibüsün üzerine devrilen hafriyat yüklü kamyon kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Fikret Ç. ve minibüs sürücüsü Halil İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki 2 çocuk babası Muhittin Orhon ise yaşamını yitirdi. Hür Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Orhon'un cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Tedavisi tamamlanan kamyon sürücüsü “taksirle ölüme neden olma” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fikret Ç.'ye ayrıca çevre kanununa muhalefet ve emre aykırı hareketten 15 bin lira cezai işlem uygulandı. Kazada kaburgaları kırılan minibüs sürücüsü Halil İbrahim A.'nın tedavisi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri tarafından son 5 gün içinde hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 7 milyon liralık cezai işlem uygulandığı bildirildi.