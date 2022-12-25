Kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyona arkadan çarpan araç hurdaya dönerken 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Kazancı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Y.A. ile yanında bulunan yolcu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Y.A. ekiplerin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Alkollü oldukları iddia edilen yaralılarının durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası yaralılara yardım etmek için bölgeye gelen vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüler ise kazanın şiddetini yansıttı.